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"العدل" بغزة تُثمن قرار روسيا بتجميد أنشطة الوكالة اليهودية

06 يوليو 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ثمنت وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قرار وزارة العدل الروسية تجميد أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.

وذكرت في بيان صحفي مقتضب، أن "الوكالة اليهودية دأبت على دعم الاحتلال، والتحشيد لأنشطته الإجرامية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية".

و دعت الدول العربية إلى نبذ  الاحتلال ورفض التطبيع "المهين الذي يتعارض مع قيم أمتنا وأخلاقها".

كما دعت كل دول العالم، أن تحذو ذات الحذو وتحظر كل المؤسسات والوكالات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وأنشطته "العدوانية"، وتقاطع كل من يدعم روايته ويحرض على ارتكاب المزيد من الإجرام وترويج الاكاذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#روسيا #وزارة العدل #الوكالة اليهودية

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