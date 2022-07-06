غزة تُسجّل 25 ألفًا و649 مولودًا خلال النصف الأول لـ 2022

وثّقت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني أنّ قطاع غزة سجَّل خلال النصف الأول من هذا العام، 25 ألفًا و649 مولودًا جديدًا بالإضافة إلى ألفين و790حالة وفاة.

وذكرت الإحصائية أنّ عدد مواليد القطاع الذكور 13 ألفًا و182 مولودًا بنسبة تُقدّر بـ 51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7 % بواقع 12 ألفًا و467 مولودة.

ونوّهت إلى أنّ مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجّلت 9 آلاف و317 مولودًا جديدًا؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خان يونس 5 آلاف و48 مولودًا.

وفي الشمال سُجّلت خلال الشهر ذاته 4 آلاف و646 مولودًا، وفي "الوسطى" 3 ألاف و493 مولودًا، في حين سجّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 3 آلاف و145 مولودًا جديدًا.

وبشأن الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أنّ مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجّلت ألفين و790حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدّرت وفيات الذكور بـ ألف و535 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.1 %، مقابل ألف و255 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.9 %.

المصدر / فلسطين أون لاين