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حماس تزفُّ الشهيد رفيق غنّام وتدعو إلى تصعيد المقاومة

06 يوليو 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب رفيق غنام

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد، الشهيد رفيق رياض غنام، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جَبَعْ في جنين اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الأربعاء، إنّ جنين باتت مضرب المثل في الجهاد والتضحية والتصدي ببسالة لعدوان الاحتلال ومداهماته واقتحاماته الهمجية، وتواصل كتابة التاريخ المقاوم بدماء شهدائها الأبطال.

وأضافت أننا إذ نُعزّي ذوي الشهيد غنّام ومحبيه، لندعو أهلنا ومقاومينا في مدن الضفة كافة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو، واقتفاء أثر جنين بمخيمها وبلداتها الصامدة، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية، حتى ننتزع حريتنا وعودتنا قريبًا.

واستُشهد الشاب غنّام (20 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها خلال اعتقاله من قِبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

واستُشهد منذ بداية العام الجاري 29 فلسطينيًّا على أرض جنين، منهم 27 من المحافظة، واثنان من خارجها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #تصعيد المقاومة #رفيق غنام #استشهاد شاب في جنين

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