توغل محدود لآليات الاحتلال شرق غزة

توغلت عدة آليات عسكرية تتبع الاحتلال إسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شرق قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وبحسب مصادر محلية، فإن 8 جرافات عسكرية و3 دبابات توغلت خارج السياج الأمني شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المواطنين الزراعية.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

يضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين