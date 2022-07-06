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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا استفزازية

06 يوليو 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحمت مجموعات من قطعان المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وبحسب مصادر محلية، فإنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، باتجاه باب السلسلة ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

 

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ويتعرض "الأقصى" لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، يوميًّا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بـ"الأقصى" ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.
 

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المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #طقوس تلمودية

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