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اتحاد الكرة يطلب مشاركة النبريص في كأس العرب للشباب

06 يوليو 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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خالد النبريص
غزة/وائل الحلبي:

طلب اتحاد كرة القدم من النادي الإسماعيلي المصري السماح للمحترف خالد النبريص بالمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالسعودية أواخر شهر يوليو الجاري.

وخاطب اتحاد الكرة النادي الإسماعيلي بناء على طلب الكابتن حسام يونس مدرب منتخب الشباب الذي يسعى للاستفادة من خبرة النبريص في البطولة، خاصة وأنه اكتسب العديد من الخبرات وهو في سن صغير من خلال مشاركاته السابقة مع منتخبي الشباب والأولمبي.

وكان الاسماعيلي رفض قبل فترة قصيرة السماح للنبريص للمشاركة في معسكرين المنتخب الأولمبي في الجزائر وتونس، خاصة وأن الفريق يمر بظروف صعبة على صعيد ترتيب الدوري المصري ويحتاج من لاعبيه التركيز فقط في التدريبات والمباريات مع الفريق للخروج من الأزمة التي يعاني منها منذ بداية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يرد الإسماعيلي خلال اليومين القادمين على طلب اتحاد الكرة بعد العودة للكابتن حسني عبد ربه وحمزة الجمل.

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب الشباب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي المغرب والسودان، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات يتأهل منها لربع النهائي أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الستة إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثاني.

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