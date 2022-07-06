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بعد 20 شهرا من الانقطاع.. الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

06 يوليو 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، في حكومة رام الله، صباح الأربعاء، مباشرة صرف مُخصّصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم السادس من يوليو/ تموز الجاري.

ووِفق بيان للوزارة، أنها "أصرت" على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، "رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية".

وأضافت: "بلغت نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% في حين استفادت الأسر في الضفة الغربية بنسبة 35%".

ونوّهت إلى أنها ستواصل جهودها لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

ومنذ 20 شهرًا، لم يتلق المستفيدون من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في الضفة والقطاع، مخصّصاتهم.

ووِفق بيانات رسمية يتلقّى 116 ألف أسرة مُخصّصات الشؤون النقدية، منهم نحو 80 ألفًا من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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