(إسرائيل) تعيد فتح مكتبها الاقتصادي في تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن (تل أبيب) أعلنت أنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا، وذلك بالتزامن مع سعي أنقرة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.

وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى أن الحكومتين التركية والإسرائيلية كانتا "أقدمتا على طرد السفراء بشكل متبادل في عام 2018، كما خفضت (إسرائيل) تمثيلها الاقتصادي في عام 2019، لكنهما يتطلعان اليوم إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء".

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن وزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال أورنا باربيفاي قولها بهذا الشأن: "إن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية تعكس الالتزام بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا. نعتزم الترويج قريبا لمؤتمر اقتصادي مشترك بعد أكثر من عقد من الزمان".

كما أكدت أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل حاليا في مجال التصدير إلى تركيا.

المصدر / وكالات