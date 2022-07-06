13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت الضفة الغربية 13 عملاً مقاوماً خلال ال24 ساعة الماضية، من بينها عمليات إطلاق نار وطعن ومواجهات في عدة مناطق.

وأصيب مستوطن بجراح في عملية طعن داخل مستوطنة "بني براك" شرق تل أبيب.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين في نابلس والخليل.

وأحصيت 10 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال في أبو ديس وسلوان بالقدس المحتلة، وجنين ومخيمها، وحوارة بنابلس، وحوسان وتقوع في بيت لحم، ودورا ومخيم العروب في الخليل.

وتخلل المواجهات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين مما أدى لإصابة العشرات منهم.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، المئات من عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

وسُطِّرت خلال الشهر المنصرم قواعد ميدانية جديدة، كان أبرزها ما عزفته رصاصات المقاومين في جنين ونابلس؛ أن لا "اقتحام دون رد واشتباك".

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (649) عملاً مقاوماً، فيما جُرح (26) إسرائيلياً بعضهم بجراح خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين