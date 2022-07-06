إصابة الأسير المريض إياد نظير عمر بكورونا

أعلن نادي الأسير، يوم أمس، عن إصابة الأسير المريض بالسرطان، إياد نظير عمر (40 عاماً) من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بفيروس كورونا.

يذكر أن الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما حُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

والأسير عمر واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من الإصابة بأورام، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ في شهر آب من العام الماضي، حيث خضع لعملية حيث تم استئصال ورم (حميد) على الدماغ.

المصدر / فلسطين أون لاين