إبراهيموفيتش يقرر تجديد عقده مع ميلان

قال تقرير صحفي إيطالي، إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، لن يعتزل كرة القدم هذا الصيف.

وانتهى عقد إبراهيموفيتش مع ميلان، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وبإمكانه الرحيل بشكل مجاني هذا الصيف.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إبراهيموفيتش لن يعتزل هذا الصيف، وسيوقع عقدا جديدا مع ميلان.

وأضاف التقرير، أن إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه ال41 في أكتوبر/تشرين أول المقبل، سيوقع مع ميلان حتى صيف 2023.

وأشار إلى أن النجم السويدي سيحصل على راتب سنوي، قد يصل إلى 1.5 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات.

يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب لمدة 6 أو 7 أشهر.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان بالموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع الغريم إنتر.

المصدر / وكالات