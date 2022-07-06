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استقرار إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم

06 يوليو 2022 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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خط نورد ستريم

استقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي القادمة إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم عند مستوى 40% من الطاقة التشغيلية للخط، في حين لم يتم اليوم ضخ أي كميات من الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا ستكون اليوم نحو 30 غيغاوات/ساعة، مقابل 29.3 غيغاوات/ساعة الاثنين، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط.

نورد ستريم

وتقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 غيغاوات/ساعة.

في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا إلى الصفر الثلاثاء، مقابل 2.2 غيغاوات/ساعة الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون صادرات الغاز الروسي عبر الخطوط الأوكرانية الثلاثاء 41.9 مليون متر مكعب مقابل 42.2 مليون متر مكعب الاثنين.

المصدر / وكالات
#روسيا #غاز #المانيا #نورد ستريم

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