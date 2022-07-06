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باريس سان جيرمان يقدم رسمياً كريستوف غالتييه مدرباً للفريق الأول

06 يوليو 2022 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
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كريستوف غالتييه

أعلن فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بشكل رسمي عن تولي المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه تدريبه.

ويبلغ غالتييه من العمر 55 عاماً وتولى خلال مسيرته التدريبية قيادة كل من سانت إيتيان بين عامي 2009 و2017 حيث حقق معه لقب كأس الرابطة الفرنسية موسم 2012-2013.

وتولى غالتييه تدريب ليل بين عامي 2017 و2021 وحقق مع الفريق الإنجاز الأبرز في مسيرته التدريبة عندما توج معه بلقب الدوري الفرنسي موسم (2020-2021) قبل أن يتجه إلى تدريب نيس في الموسم الماضي (2021-2022) وحصل معه على المركز الثاني في النسخة الماضية من كأس فرنسا.

المصدر / وكالات
#كرة القدم #باريس سان جيرمان #مبابي #غالتييه

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