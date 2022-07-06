فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استقرار إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم

باريس سان جيرمان يقدم رسمياً كريستوف غالتييه مدرباً للفريق الأول

فرنسا: الإصابات بفيروس كورونا ستتخطى 200 ألف

درجات الحرارة الباردة قد تساعد على علاج السمنة

جابر تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى لأول مرة بتأهلها إلى نصف نهائي ويمبلدون

مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي

الجهاد الإسلامي: التقرير الأمريكي بشأن أبو عاقلة مُسيس

الاحتلال يسجل 13877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قوات الاحتلال تقتحم سلوان ويعتقل شابًا أثناء دخوله الأقصى

على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال.. تبون يستقبل هنية وعباس في لقاء أخوي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي

06 يوليو 2022 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
...
قوات حفظ السلام

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما وأصيب خمسة بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي التي تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو".

وأكد مسؤول في البعثة طالباً عدم الكشف هويته في حديث صحفي أن "الجنديين اللذين قتلا مصريان".

وأضافت الأمم المتحدة أنه "تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث، وتم إجلاء الجرحى".

والعبوات الناسفة هي من الأسلحة التي يلجأ إليها المتطرفون لمهاجمة قوات حفظ السلام الأممية والقوات المالية.

والقوة التي تضم نحو 13 ألف جندي وتم إنشاؤها في عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي، هي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية. ومدد مجلس الأمن، الأربعاء، مهمتها لمدة عام.

وقتل 177 جندياً من قوة حفظ السلام في مالي في أعمال عدائية بينهم أربعة في يونيو الماضي. وأصيب ثمانية في انفجار ألغام في منطقة تمبكتو في يونيو أيضاً.

وتزايد انعدام الأمن في مالي الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن صعد متمردون متمركزون في شمالها القاحل منذ عشر سنوات هجماتهم واستيلائهم على أراض.

المصدر / وكالات
#مالي #الامم المتحدة #حفظ السلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة