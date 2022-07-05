بعد أن قطع آلاف الكيلومترات سيراً على الأقدام، في رحلة استمرت ١٠ أشهر و٢٥ يوماً، وصل العراقي آدم محمد إلى مكة قادماً من بريطانيا لأداء فريضة الحج.

آدم البالغ من العمر (٥٢ عاماً) يسكن في بريطانيا منذ ٢٥ سنة، مرّ بـ ١١ دولة مصطحباً معه عربة ذات ٣ عجلات لنقل أغراضه والنوم فيها.

وكشف أنه كان يمشي ما بين ٢٠ إلى ٣٠ كيلو متراً باليوم، وعندما يشعر بالتعب كان يستريح في العربة.

وعن اتخاذه قرار الذهاب سيراً على الأقدام إلى مكة، قال: "بعد فرض حظر التجول بسبب جائحة كورونا، شغلت نفسي بقراءة القرآن وفهمه، وبعد سنة ونصف السنة من الدراسة العميقة في القرآن استيقظت في يوم ما من النوم ووجدت شيئاً في داخلي يقول لي اذهب سيراً على الأقدام إلى مكة".

















المصدر / فلسطين أون لاين