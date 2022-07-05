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"الجهاد الإسلامي": التحقيق الأمريكي في مقتل أبو عاقلة مُنحاز لـ(إسرائيل)

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"الجهاد الإسلامي": التحقيق الأمريكي في مقتل أبو عاقلة مُنحاز لـ(إسرائيل)

05 يوليو 2022 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء، إن نتائج التحقيق الذي أجرته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مُنحاز للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي: "يأتي هذا التحقيق في سياق اعتادت عليه الإدارة الأمريكية وأجهزتها التي تقوم بمهام واضحة ومحددة لدعم العدو الصهيوني بل إنها تشترك معه في الجريمة من خلال تسليحه بأنواع الأسلحة التي تستخدم في العدوان والقتل".

وأضافت: "هذا التحقيق مُسيّس ويهدف لتبرئة الاحتلال والتعمية على جريمة مكتملة الأركان نفّذها جنود الاحتلال بشكل متعمّد لقتل الحقيقة وإرهاب الإعلام وثنيه عن أداء دوره".

وانتقدت الحركة "قبول السلطة الفلسطينية بالمشاركة الأمريكية في التحقيق وتسليم الرصاصة للجانب الأمريكي".

والسبت، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سلمت الولايات المتحدة الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة"، لإجراء فحص جنائي عليها، قبل أن تعيدها للجانب الفلسطيني يوم الأحد.

والإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتائج تحقيق أجريَ على الرصاصة التي أدّت إلى مقتل أبو عاقلة، لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها.

واستشهدت أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #واشنطن #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة

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