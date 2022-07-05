أبو زهري: الرسالة الأبرز في احتفالات الجزائر حضور قوى المقاومة

قال د. سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية في الخارج بحركة "حماس" إنّ وفدًا من الحركة شارك في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، مشيرًا أنّ الاحتفالات وجّهت رسالة القوة والهيبة وفاعلية الدور الجزائري.

وأوضح في تغريدة له على موقع تويتر أنّ حضور قادة المقاومة في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري ذو مغزًى كبير وهي الرسالة الأبرز في الاحتفالات.

وأضاف: "‏هنيئًا للجزائر بهذه المناسبة ونحن مع الجزائر وبالجزائر وللجزائر".

وترأّس إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الوفد في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري، إلى جانب عدد من رؤساء الدول.

وقال موقع حركة حماس إنّ المشاركة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تُعبّر عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري.

وتابع: "تؤكد المشاركة عن مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الذي مثّلت ثورته مصدر إلهامٍ للأمة ولكلّ الأحرار على مستوى العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين