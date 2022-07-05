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بالفيديو والصور هنية يشارك في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري

05 يوليو 2022 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ووفد قيادة الحركة المرافق له صباح اليوم الثلاثاء في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري، إلى جانب عدد من رؤساء الدول.

وقال موقع حركة حماس إن المشاركة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تعبر عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين والشعبين الفلسطيني والجزائري.

وتابع: "تؤكد المشاركة عن مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الذي مثلت ثورته مصدر إلهام للأمة ولكل الأحرار على مستوى العالم".

ووصل هنية، مساء الأحد الماضي، ووفد من قيادة الحركة إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين، واسترجاع السيادة الوطنية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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