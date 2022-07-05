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غزة.. إجراءات مهنية بحق اثنين من النشطاء يتخذها "الإعلامي الحكومي"

05 يوليو 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة (أشيف)

اتخذ المكتب "الإعلامي الحكومي"، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات مهنية بحق اثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضح المكتب، في بيان مقتضب، أن المراجعة الأولى تمت لناشطة نشرت مقطع فيديو خالف الأعراف والتقاليد المجتمعية ومس بالنسيج المجتمعي، حيث تم إقرار من الناشطة بسوء التصرف وتوقيع تعهد بالخصوص مع الالتزام بحذف الفيديو ونشر اعتذار للشرائح المجتمعية التي أساء لها الفيديو وللمجتمع ككل، مع تحمل المسئولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا التصرف.

وبين أنه في واقعة أخرى، تمت مراجعة أحد النشطاء الذين اشتهروا بتقديم برامج كوميدية حيث تم استضافته على وسيلة إعلام تتبع الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2012 بعدم التعامل مع وسائل إعلام تابعة للاحتلال، وتم اتخاذ إجراءات مهنية مع الالتزام بتعهد عدم التكرار وفق المقتضى القانوني والاعتذار عن هذا الأمر.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على متابعته الدائمة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً لتنظيم واقع النشر الإلكتروني وتلاشي الإشكاليات الناجمة عن سوء الاستخدام من قبل بعض النشطاء.

وكان المكتب نفذ أكثر من حملة توعية وتثقيف حول قواعد النشر الإلكتروني والمحاذير المجتمعية والقانونية الدارجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نشطاء #الإعلام الحكومي #إجراءات مهنية

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