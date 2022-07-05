الإعلان عن إطلاق إصدار جديد لإعداد موازنة البرامج والأداء لوزارة المالية

أطلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية في قطاع غزة، الإصدار الجديد من النظام المحوسب لإعداد الموازنة، وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها الإدارتان وتهدف إلى تصنيف صلاحيات مستخدمي نظام إعداد الموازنة وآلية منحها لموظفي الموازنة ولجان التخطيط والموازنة في كافة الدوائر الحكومية، وعرض آلية تطبيق الإجراءات وتعبئة النماذج المحوسبة، بما يساهم في سرعة وسلامة إتمام إجراءات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة السنوي.

وبيّن المشرف على النظام أحمد الخطيب أنّ النظام المحوسب سيُقلّل الوقت والجهد للعاملين ذوي العلاقة بإعداد الموازنة العامة في كافة الدوائر الحكومية، وسيُوفّر بيانات دقيقة، تساهم في سرعة وسلامة إتمام إجراءات إعدادها، لافتًا إلى أنّ دائرة البرمجة تستخدم أحدث التقنيات والأدوات في تطوير البرمجيات.

وأكد فريق تشغيل الأنظمة، سليمان عمارة ومروان أبو حية، على استعدادهم الكامل لمتابعة تشغيل النظام، وتقديم المساعدة اللازمة لمستخدمي النظام في كافة الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بدوره أشاد مدير دائرة تطوير الموازنة، أسامة دهمان بجهود فريق البرمجة الذي قام بتطوير نظام إعداد الموازنة لسنة ٢٠٢٣م، بما يتيح للجان تخطيط الموازنة تعبئة نماذج إعدادها وِفق أولويات العام الحالي، آملًا الاستمرار في عملية التطوير وصولًا لحوسبة كافة إجراءات ونماذج إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وبما يتوافق مع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

وأعرب مدير دائرة البرمجة، .نائل اليازجي عن شكره وتقديره لجهود مهندسيه لإطلاق النظام المحوسب الجديد، مُثمّنًا تعاون موظفي الإدارة العامة للموازنة ومساهمتهم الفعّالة في إتمام النظام الإلكتروني وإطلاقه.

وتمّ عقد الورشة بالتزامن مع تعميم البلاغ الأولي لإعداد مشروع موازنة 2023 - 2025، وإطلاق الإصدار الجديد من النظام المحوسب لإعداد الموازنة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تسعى لحوسبة كافة معاملات وإجراءات وزارة المالية بما يتلائم مع التطور التكنولوجي ويجود الخدمات، إضافة إلى دور الإدارة العامة للموازنة العامة في قيادة مشروع التحول لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

المصدر / فلسطين أون لاين