رام الله-غزة/ محمد الصفدي:

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد عدم تسجيل أي طفرات جديدة من فيروس كورونا بقطاع غزة، مشيراً إلى وجود حالة إصابة واحدة بطفرة "أوميكرون" القديمة داخل المستشفى.

وقال العقاد لصحيفة "فلسطين" إن الحالة الوبائية في قطاع غزة تحت السيطرة، ونحن في مستشفى غزة الأوروبي لدينا خبرة طويلة في التعامل مع فيروس كورونا، وسنكون قادرين على التعامل مع أي موجة جديدة إن حدثت.

ونبه إلى أن غزة جزء من العالم، فإذا انتشر الفيروس في أي دولة مجاورة بالتأكيد سيصل إلى غزة في النهاية، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها استعدادات وجهوزية لمواجهة أي ظرف طارئ متوقع بما يخص انتشار الفيروس.

أما في الضفة الغربية، فقد كشفت وزارة الصحة عن خطورة الأعراض للمصابين في الموجة السادسة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أشد خطورة من الأعراض السابقة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في رام الله كمال الشخرة أمس، أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث إن نسبة الإصابات في عدد من المحافظات بلغت من 18-38% وهي نسبة كبيرة.

وأرجع سبب ارتفاع عدد الإصابات إلى عودة المواطنين من الخارج بسبب الأعياد والإجازة الصيفية، إضافة إلى الامتناع عن أخذ الجرعة المعززة.