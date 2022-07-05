غزة/ محمد حجازي:

قال المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي جمال يوسف: "إن الوزارة أنهت تصحيح ثلاثة مباحث من امتحانات الثانوية العامة"، متوقعًا إعلان النتائج نهاية يوليو الجاري.

واختتمت الوزارة، أمس، امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لجميع الفروع للعام الدراسي 2022-2023.

وأضاف يوسف لـ"فلسطين"، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى، وهي عقد الامتحانات، وانتقلت إلى المرحلة الثانية، وهي عملية التصحيح وإدخال العلامات.

وأوضح أن للتصحيح معايير في الوزارة ودائمًا ما تكون مع مصلحة الطلبة، مبينًا أن التصحيح يبدأ مع انتهاء الاختبار مباشرة.

وقدم طلبة الثانوية العامة أمس آخر امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي، وسط تباين في آراء عدد منهم بعد أدائهم امتحان التكنولوجيا.

ويقول الطالب محمد عوض الله -وهو من مدرسة "حسن الحرازين" (الفرع الأدبي)- لصحيفة "فلسطين": "إن غالبية الأسئلة في امتحان التكنولوجيا جاءت مباشرة وسهلة، وفي مستوى الطالب العادي"، معبرًا عن سعادته وارتياحه للاختبار.

وأبدى الطالب أدهم العفيفي -وهو من مدرسة "حسن الحرازين" (الفرع الأدبي)- ارتياحه الكبير بعد أدائه اختبار التكنولوجيا، معبرًا عن سعادته بالاختبار.

في حين اشتكى الطالب علي أبو بكر -وهو من مدرسة "فلسطين"- من امتحان التكنولوجيا، قائلًا: "الاختبار صعب، خاصةً بعدما ألغت الوزارة الأسئلة الاختيارية من الاختبارات".

ودعا أبو بكر وزارة التربية والتعليم للتراجع عن قراراتها الأخيرة لمصلحة الطلبة، ومراعاتهم في عملية التصحيح، خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

ويرى الطالب أحمد الحرازين -وهو من مدرسة فلسطين (الفرع العلمي)- امتحان التكنولوجيا متوسط الصعوبة، واصفًا الأسئلة بأنها بحاجة إلى وقت أطول من المحدد، وإلى تركيز قبل الإجابة عنها، داعيًا الوزارة لمراعاتهم في عملية التصحيح.

يُشار إلى أنه تقدم نحو (87,228) طالبًا وطالبة للامتحانات هذا العام في محافظات الوطن كافة والخارج، منهم (38,284) من محافظات قطاع غزة.