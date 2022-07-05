بعد استقالة المئات.. قائد شرطة الاحتلال يحذر من انهيار جهازه خلال عام

بعد استقالة المئات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة خطيرة تواجه "جهاز شرطة".

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، حذر أعضاء لجنة الأمن الداخلي في "الكنيست"، وقال: "إذا استمر التراجع في رواتب الشرطة، فلن يكون هناك جهاز في غضون عام إلى عام ونصف".

وكشف شبتاي، أنه "منذ بداية العام الجاري، قدم 456 ضابط شرطة استقالاتهم، مقارنة بـ631 خلال عام 2021"، مضيفا، أنه "يتوقع أن يرتفع عدد المستقيلين إلى ألف بحلول نهاية هذا العام".

وبينت الصحيفة أن عدة أسباب تقف خلف موجة الاستقالات على رأسها الرواتب المتدنية، بالإضافة إلى تأثيرات أحداث معركة "سيف القدس" على الداخل المحتل، وما أسفرت عنه من مواجهات في المدن المختلطة في أيار/ مايو 2021.

المصدر / وكالات