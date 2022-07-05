الاحتلال يقرر الإفراج عن جثمان الأسيرة الشهيدة "فرج الله"

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله، عقب إجراء التشريح لجثتها.

بدورها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن "محكمة صلح حيفا" لدى الاحتلال الإسرائيلي قررت في جلستها المنعقدة اليوم، تشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور طبيب فلسطيني منتدب من وزارة العدل الفلسطينية.

والأسيرة الشهيدة البالغة من العمر (68 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل، ارتقت صباح السبت الماضي، أثناء الفورة في سجن "الدامون" لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي أم لأربعة أبناء وأربع بنات، تم اعتقالها في 18 ديسمبر 2021، بعد الاعتداء عليها بالضرب، قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ووجه لها الاحتلال تهمة تنفيذ عملية طعن في منطقة الحرم الإبراهيمي، تسببت بإصابة مستوطن بجروح، وسبق أن اعتقلها خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، إضافة إلى اعتقال إداري آخر في عام 2017.

المصدر / فلسطين أون لاين