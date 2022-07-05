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تأجيل البت في تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

05 يوليو 2022 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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أحمد مناصرة

كشف نادي الأسيرالفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر بتمديد أمر عزل الأسير أحمد مناصرة التي كانت مقررة يوم غد لموعد غير محدد.

وأوضح النادي في بيان مقتضب، نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، أنه في حال تم تعيين موعد للجلسة، سيتم الإعلان عنه.

وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن، الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه، نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له حيث كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #خالد زبارقة #الأسير أحمد مناصرة

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