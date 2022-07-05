الهلال يحقق الفوز في أولى مبارياته ضمن بطولة دونستي بإسبانيا

فاز فريق ناشئي نادي الهلال من قطاع غزة، في مباراته الأولى ضد فريق نادي (Atletic Lleida) من إقليم كاتلونيا ضمن بطولة "دونستي كوب الدولية" في نسختها الـ30، التي تقام في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أمجد أبو يوسف في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وبدأ الهلال بالضغط الكبير منذ بداية المباراة ضد منافسه وهو بطل المقاطعة في كتالونيا، ما أتاح له عدة فرص لتسجيل أهداف، في حين بدأ فريق (Atletic) بالضغط في وسط المباراة.

وفي الشوط الثاني، لعب الهلال بطريقة التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة عبر مهاجمي الفريق محمد المسحال وأمجد أبو يوسف ومحمد البش، ونجح الفريق بالحفاظ على شباكه نظيفة.

ويقابل ناشئو الهلال في مباراته الثانية نادي (Guadalajara CD SAD) من الأندلس، ونادي (Kostkas) من إقليم الباسك غداً.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المهندس عائد أبو رمضان، أن الفوز كان مهماً جداً حيث أنه كسر حاجز الرهبة للعب الدولي، كذلك كان الفوز على بطل مقاطعة في إقليم كاتلونيا معقل كرة القدم.

وشدد أبو رمضان على أن الفوز مهماً للنادي حيث عزز صواب استراتيجية الاهتمام بقطاع الناشئين وجدوى ذلك.

وقال " لاعبونا ند للموهوبين في معقل الكرة الإسبانية، ويجب الأخذ بيدهم للاحتراف العالمي".

وأضاف " النادي وعد جماهيره والجماهير الفلسطينية برفع اسم وعلم فلسطين عالياً وتحقيق الإنجازات وهو ما كان في المباراة الأولى".

وتُعدّ هذه البطولة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتُعقد منذ أكثر من 30 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين