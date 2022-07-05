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"أبو مرزوق" يلتقي أمين عام حزب هندي

05 يوليو 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، السيد كيه سي تياجي، الأمين العام ‏والمتحدث الرسمي باسم حزب "جنتا دال" الهندي.‏

وناقش الطرفان المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسعي الشعب الفلسطيني المستمر لنيل حريته والعودة إلى أرضه، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند على المستوى الرسمي والشعبي، ‏بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني والهندي.

وعبر أبو مرزوق عن تقدير حركة "حماس" ‏لمواقف الشعب الهندي التاريخية الداعمة لفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا القاضي بإدانة وتجريم التعرض للرسول الكريم.

من جانبه، أكد تياجي وقوف بلاده وحزبه إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، و‏الموقف الثابت من دعم القضية والشعب الفلسطيني، وضرورة تعزيز انخراط جمهورية الهند في القضية الفلسطينية، وتواصلها مع حركة "حماس"، وتبادل الزيارات واللقاءات مع المسؤولين الهنود.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القضية الفلسطينية #أبو مرزوق #الأمين العام لحزب هندي

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