توغلٌ محدودٌ لآليات الاحتلال شرق قطاع غزة

توغّلت عدة آليات عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ ست آليات عسكرية توغلت شرقي المغازي، عبر بوابة أبو صفية، لمسافة نحو 100 متر خارج السياج الفاصل.

وباشرت الجرافات بأعمال تجريف عدائية، تسندها في تنفيذها الآليات المتوغّلة وأخرى داخل السياج الأمني الفاصل شرق القطاع.

يُذكر أنّ آليات الاحتلال العسكرية تقوم بالتوغُّل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.

ويُضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقًا لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين