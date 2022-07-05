متابعة/ فلسطين أون لاين:

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، غرب مدينة غزة، فعالية كشفية، وسط ساحة الجندي المجهول، احتفالًا باستقلال الجزائر، وتهنئة للشعب الجزائري في يوم عيده الوطني.

وهتفت العناصر الكشفية المشاركة في الفعالية، بالتحيات للجزائر والشعب الجزائري، فيما رفعوا الأعلام الجزائرية والفلسطينية.

وأدّى مشاركون تحية الكشافة العسكرية للعلم الجزائري والفلسطيني.

وهنّأ القيادي في "حماس" غرب غزة، جمال العقيلي، الجزائر بيوم الاستقلال الـ 60 عن فرنسا، مضيفًا: "نبارك للجزائر والشعب الجزائري يوم عيدهم، هذا اليوم المجيد".

وأكد العقيلي، أنّ الجزائر كانت ولا زالت تحتضن القضية الفلسطينية، ويهتف الجزائريون في كل مكان نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مشددًا على أنّ فلسطين هي الجزائر والجزائر هي فلسطين.

وأضاف: "بهذا العمل الكشفي نقول لشعوبنا العربية والإسلامية، نقول للجزائر، شكرًا على احتضان القضية الفلسطينية، وعلى هذا العطاء"، مشيرًا إلى أنّ الجزائر يحتضن القضية الفلسطينية في كل مكان وعلى كل المستويات.

ونوّه العقيلي على أنّ الشعب الجزائري الذي قدّم أكثر من مليون شهيد جرّاء حربه مع المحتل الفرنسي، قضيته مشابهة مع قضية فلسطين.

وأثنى على استقبال الجزائر لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، استقبالًا مفعّمًا بالحيوية والأُخوّة، مؤكدًا أنّ حفاوة الاستقبال تدل على هذه الرابطة القوية.

وختم العقيلي كلمته بالقول: "شكرًا لكم في الجزائر، شكرًا لكم قيادة وشعبًا، مبارك لكم عيد الاستقلال".

وفي كلمة عن الكشافة، وجّه المتحدث باسم الفرقة المشاركة التحية للجزائر، والشعب الجزائري، مهنئهم بيوم العيد الوطني الجزائري، واستقلال الجزائر عن المستعمر الفرنسي.





















