اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

وخلال جولتهم نفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسهم التلمودية العنصرية، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر، يتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في "الأقصى" ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتشهد القدس المحتلة وبواباتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في "الأقصى"، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين