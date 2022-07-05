اشتباكات مسلحة مع الاحتلال خلال حملات دهم في الضفة

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات، في مدن الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية اعتقلت ما لا يقل عن 5 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة، فيما شنّت حملة مداهمات في عدة مناطق، حيث جرت مواجهات واشتباكات مسلحة خلال عمليات الاقتحام لبعض القرى والبلدات في مدن متفرقة.

وأفادت ذات المصادر باقتحام قوات الاحتلال حي الهدف شمال جنين، وذلك باستخدام وحدات خاصة دخلت بمركبات فلسطينية وبعد انتشارها اقتحمت قوة عسكرية المكان، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

واقتحمت تلك القوات، عدة منازل بينها منزل القيادي في حركة حماس عطا الجبالي، والمحرر محمد أبو خليفة، وقد اعتقلتهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وفي نابلس، اعتُقل نضال أبو غلمي، وليث أبو غلمي، وكلاهما من بيت فوريك، فيما اعتُقل قصي بني عودة من طمون قرب طوباس.

وشهدت بلدة حوسان غرب بيت لحم مواجهات أدّت لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما أفاد مراسلنا.

وتعرّضت مستوطنة "إفرات" جنوب غرب المدينة، إلى طلقات نارية، فيما شدّدت قوات الاحتلال إجراءاتها بالمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين