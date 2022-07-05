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مقتل شاب من "جديدة المكر" برصاص "شرطة" الاحتلال

05 يوليو 2022 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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معظم جرائم الداخل المحتل اقترفت بالرصاص الحي

قُتل الشاب أحمد ممدوح شعبان (18 عاما)، من بلدة جديدة المكر في الداخل المحتل عام 48، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر بجراح متفاوتة في مجد الكروم بمنطقة الشاغور، فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن تبادل إطلاق نار وقع بين الشابين وعناصر شرطة الاحتلال، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقامت شرطة الاحتلال باعتقال المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بالداخل المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 48 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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