استُشهد فجر الثلاثاء، شاب من سكان قطاع غزة جراء الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عائلية، باستشهاد الشاب أحمد حرب عياد 32 عامًا، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المُبرح أثناء توجُّهه للعمل في الداخل المحتل، عبر فتحة الجدار بطولكرم شمال الضفة الغربية.

بدورها، نعت وزارة العمل في قطاع غزة، المواطن عياد، وقالت في بيان صحفي: "ننعى شهيد لقمة العيش الشاب عياد، والذي استُشهد إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح أثناء توجُّهه للعمل في الداخل المحتل عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة".

كما تقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة العامل عياد، مؤكدة تضامنها مع ذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.

المصدر / فلسطين أون لاين