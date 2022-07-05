عيد استقلال دموي في الولايات المتحدة.. 6 قتلى و24 جرحى

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا بعد مقتل ستة أشخاص في احتفالات عيد الاستقلال الوطني الأمريكي، الرابع من يوليو/تموز، بالقرب من مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة إن المشتبة به، روبرت إي كريمو الثالث، البالغ من العمر 22 عاما، اعتقل بعد مطاردة قصيرة.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 24 شخصا آخرين في مدينة هايلاند بارك بعد أن استخدم مسلح بندقية عالية القوة لاستهداف أشخاص من فوق سطح أحد المنازل.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب خارج البيت الأبيض في أعقاب إطلاق النار "إن الرابع من يوليو/ تموز يأتي في لحظة حرجة، حيث يمكن أن يكون هناك "سبب للاعتقاد بأن هذا البلد يتراجع إلى الوراء".وأضاف بايدن: "لا يوجد شيء مضمون بشأن ديمقراطيتنا، ولا شيء يضمنه أسلوب حياتنا".

وفي ضوء إطلاق النار الجماعي اليوم ، قال الرئيس الأمريكي:"أعلم أن الأمر يمكن أن يكون مرهقا ومقلقا، لكننا سنجتاز كل هذا"، مضيفا بنبرة متفائلة "إتها دعوة لأمريكا للمضي قدما بجرأة وبدون خوف".

المصدر / وكالات