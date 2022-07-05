ما هي حقيقة حذف التيك توك؟

هل سيتم حذف التيك توك Tik Tok- سبب حذف تطبيق التيك توك، آثار خبر حذف تطبيق التيك توك خوف مئات الملايين حول العالم، فهو يعتبر الآن التطبيق الأكثر شهرة على مستوى العالم، ويسجل فيه فئات من جميع الأعمار والأجناس، لهذا فإن خبر حذف هذه التطبيق يلقى صدى كبير بين هؤلاء الفئات كون الملايين منهم اعتبره مصدر رزق له، من خلال بث صور أو فيديوهات وتسجيل أعجابا عليها وربح الأموال، إذ هم يعتبرونه مشروع تجاري بحت.

حقيقة حذف التيك توك

ويبحث عشاق التطبيق الشهير لاسيما أصحاب الحسابات التي لها متابعين بالملايين على هذا التطبيق وتدر عليهم دخلا كبيرا من خلاله، فيتساءل الكثير.

واهتم الملايين من الناس في البحث عن حقيقة حذف التيك توك Tik Tok من متجر ابل واندرويد، لاسيما أن تيك توكTik Tok هو أحد التطبيقات المعروفة في العالم العربي والعالمي، لأن هذا التطبيق يتضمن العديد من الوظائف ومقاطع الفيديو القصيرة.

هل هل سيتم إغلاق Tik Tok بشكل دائم، فكان السبب الرئيسي للإغلاق الفيدرالي الأمريكي لتطبيق Tik Tok هو استغلال الإدارة الكامل لبيانات المستخدم، بالإضافة إلى انتهاك القوانين واللوائح العالمية، كما قالت، إذ أجرى الاحتياطي الفيدرالي تحقيقًا شاملاً في استخدام Tik Tok بواسطة بعد تحليل ما يقرب من 80 صوتًا من الاجتماعات الداخلية في تطبيق Tik Tok، تم اكتشاف بعد التحقيق أن Tik Tok لديه وصول إلى معلومات سرية لمستخدمي الولايات المتحدة، وقد يتهرب التطبيق من الأمان النظامي في تطبيق Android، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي.

ويتساءل الملايين عن، هل سيتم إغلاق Tik Tok نهائيا، وذلك بعدما انتشر الخبر كالنار في الهشيم من قبل رواد التواصل الاجتماعي، وبدؤوا بالسؤال عن ذلك.

ولن يتم إغلاق تطبيق تيك توك نهائيا، حيث سيبقى التطبيق في متاجر أخرى غير متاجر Android و Apple، إذ تحاول الحكومة الأمريكية جديا إغلاق التطبيق من خلال هذه المتاجر، مما يهدد بفرض أمنها القومي وهو التطبيق الذي تمكن من الوصول إلى الملفات الحكومية السرية مع العلم أن هذا التطبيق سيظل متاحًا في متجر Huawei والعديد من المتاجر الأخرى، لذلك فإن الحكومة الصينية غير مهتمة بإغلاقه في متاجر Apple و Android.

المصدر / وكالات