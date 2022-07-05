فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عسل النحل ينقذ حياة النساء من سرطان الثدي الخطير

أسرار مذهلة لمحاربة الشيخوخة

فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهريا

عيد استقلال دموي في الولايات المتحدة.. 6 قتلى و24 جرحى

لمرضى الثعلبة.. اكتشاف جزيء يساعد في تعزيز نمو الشعر الجديد

ظاهرة غريبة تحول الليل إلى نهار

خفافيش تداهم بنكاً بإيرلندا وتجبره على الإغلاق

ما هي حقيقة حذف التيك توك؟

إحالة الفنان المصري مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

مليار "صيني" للبيع مقابل 10 بيتكوينات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

تعرف على الفوائد الصحية للخيار

05 يوليو 2022 . الساعة 00:46 بتوقيت القدس
...

قال مركز الصحة الألماني إن الخيار يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، خاصة خلال فصل الصيف، كونه غنيا بالماء.

ويتألف الخيار من الماء بنسبة 97%، ومن ثم فهو يعمل على ترطيب الجسم.

وأضاف المركز أن الخيار يعد قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي كل 100 جرام من الخيار على 12 سعرا حراريا فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن.

كما يعد الخيار غنيا بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، وتساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى، وبالتالي فهي تقي من نوبات الجوع الشديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخيار كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه يحتوي على فيتامين B المهم للأعصاب والبشرة والشعر وفيتامين C المهم للمناعة والمغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات والفوسفور المهم للعظام.

المصدر / وكالات
#فصل الصيف #تخفيف الوزن #الخيار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة