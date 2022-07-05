تعرف على الفوائد الصحية للخيار

قال مركز الصحة الألماني إن الخيار يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، خاصة خلال فصل الصيف، كونه غنيا بالماء.

ويتألف الخيار من الماء بنسبة 97%، ومن ثم فهو يعمل على ترطيب الجسم.

وأضاف المركز أن الخيار يعد قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي كل 100 جرام من الخيار على 12 سعرا حراريا فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن.

كما يعد الخيار غنيا بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، وتساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى، وبالتالي فهي تقي من نوبات الجوع الشديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخيار كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه يحتوي على فيتامين B المهم للأعصاب والبشرة والشعر وفيتامين C المهم للمناعة والمغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات والفوسفور المهم للعظام.

المصدر / وكالات