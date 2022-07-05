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تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

05 يوليو 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، عن صفقة لشراء 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الدفاع التونسية، في بيان، أن الجزء الأكبر من الصفقة سيمول عبر هبة أمريكية، في حين ستتكفل تونس بالبقية.

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد طائرات التدريب المتاحة للقوات الجوية.

وأُبرمت تونس الصفقة مع الحكومة الأمريكية وشركة "تاكسترون" للدفاع الجوي، لاقتناء 8 طائرات تدريب جديدة وأنظمة محاكاة الطيران، لتدريب الطيارين والتقنيين.

كما أشارت الوزارة التونسية إلى أنه من المقرر استلام الدفعة الأولى من الطائرات في مارس/آذار 2023، والبقية في أكتوبر/تشرين أول 2026.

المصدر / وكالات
#تونس #الولايات المتحدة #طائرات تدريب

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