موسكو تحدد مواعيد إطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة والخفيفة

قال دميتري روغوزين مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنه سيتم إطلاق صاروخ من طراز "أنغارا – أ 1.2" الخفيف في هذا العام.

وأشار إلى أن إطلاق صاروخ من طراز "أنغارا – أ5" الثقيل، سيتم في نهاية هذه السنة أو بداية العام المقبل.

وأضاف: "سيتم في هذا العام، إطلاق صاروخ أنغارا خفيف آخر. أما موعد إطلاق صاروخ أنغارا الثقيل فسيتحدد بعد التشاور مع الزبائن وتحديد الحمولة المفيدة للصاروخ".

وشدد روغوزين على أنه تم إنجاز تصنيع الصاروخ الثقيل، وهو في الوقت الراهن في مطار بليسيتسك الفضائي. وقريبا سيتم كذلك إرسال الصاروخ الخفيف إلى هناك.

ونوه روغوزين، بأن العمل في إنتاج الصواريخ الجديدة سيستمر في موسكو ولن يتم نقل كل الطاقات الإنتاجية إلى أومسك كما كان مخططا في السابق.

ويشار إلى أن "أنغارا"، هي صواريخ نقل صديقة للبيئة من مختلف الفئات. ومن بينها الخفيفة "Angara-1.2"، والثقيلة "Angara-A5" و "Angara-A5M" المحدثة، والعالية القدرة الاستيعابية "Angara-A5V". وتم تنفيذ عدة عمليات إطلاق لبعض هذه الصواريخ وجرت كلها من مطار بليسيتسك الفضائي.

المصدر / وكالات