حماس تنعى المفكر القيادي عبد الله أبو عزّة

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، المفكّر والكاتب الفلسطيني القدير، الدكتور عبد الله أبو عزّة، أحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني الذي وافته المنية اليوم في مدينة إسطنبول.

وقالت الحركة في بيان نعي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الرّضا والتسليم، ننعي إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، المفكّر والكاتب الفلسطيني القدير، الدكتور عبد الله أبو عزّة، أحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني؛ الذي توفّاه الله تعالى اليوم الإثنين في مدينة إسطنبول، عن عمر ناهز التسعين، بعد مسيرةٍ حافلة بالعطاء والإنتاج الفكري الرّصين، والعمل من أجل فلسطين، والتفاني في دعم قضايا الأمَّة الإسلامية ونهضتها.

وأضافت: لقد كان الشيخ أبو عــزَّة من الأوائل الذين التحقوا بالعمل الإسلامي نصرةً لفلسطين، وأسّسوا العمل الوطني الفلسطيني؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية، متنقلاً بين عواصم عربية وإسلامية، مدافعاً ومعرّفاً بقضية الأمّة الأولى.

وسألت الحركة الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وإخوانه ومحبّيه في فلسطين والعالم الإسلامي جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يعوّض فلسطين والأمّة فيه خيراً.

المصدر / فلسطين أون لاين