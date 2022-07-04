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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

04 يوليو 2022 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أربعة شبان أصيبوا بينهم إصابة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المتفجر "دمدم"، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة دورا.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وسُطِّرت خلال الشهر المنصرم قواعد ميدانية جديدة، كان أبرزها ما عزفته رصاصات المقاومين في جنين ونابلس؛ أن لا "اقتحام دون رد واشتباك".
 
ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (649) عملاً مقاوماً، فيما جُرح (26) إسرائيلياً بعضهم بجراح خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #أبو ديس #الاحتلال الإسرائيلي

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