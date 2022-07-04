تراشق لفظي بين الصين واليابان بشأن جزر متنازع عليها

دخلت اليابان والصين في تراشق لفظي، الإثنين، بشأن جزر متنازع عليها بين البلدين، في بحر الصين الشرقي.

وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها قدمت احتجاجا إلى بكين عقب رصد سفن حربية روسية وصينية تبحر "أمام المياه الإقليمية لليابان" حول جزر سينكاكو (الاسم الياباني) في بحر الصين الشرقي.

وقال سيجي كيهارا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في تصريحات صحفية، إن بلاده سترد بحزم ولكن بطريقة هادئة ضد أي تحركات مماثلة".

وردت الصين على احتجاج الحكومة اليابانية، قائلة إن طوكيو "ليس لديها الحق في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".

وتتنازع بكين وطوكيو على جزر سينكاكو غير المأهولة والتي رغم خضوعها لسيطرة اليابان تدعي بكين أحقيتها في السيادة عليها وتطلق عليها اسم دياويو.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية إن جزر دياويو والجزر التابعة لها هي أراض صينية، مضيفا أن أنشطة السفن الصينية في المياه المجاورة للجزر مشروعة، بحسب ما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية المحلية.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن فرقاطة صينية أبحرت في المنطقة المتاخمة للجزر غير المأهولة لمدة 6 دقائق في وقت مبكر صباح الإثنين، وذلك بعد فترة قصيرة فقط من دخول فرقاطة روسية المياه.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، في تقرير، أن هذه المرة الأولى منذ يونيو / حزيران يتم فيها رصد سفن حربية روسية وصينية وهي تدخل المنطقة المتاخمة للجزر وفي نفس التوقيت تقريبا.

يشار أن اليابان والصين اتفقتا عام 2008 على تطوير مشروع مشترك للغاز في المنطقة، لكن تم تعليق المفاوضات عام 2010 عندما زادت التوترات بينهما بعد اصطدام سفينة صينية بسفينة لخفر السواحل اليابانية.

المصدر / الأناضول