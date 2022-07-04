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لجنة أهالي الشهداء بغزة ترسل رسالة لـ"الدعليس"

04 يوليو 2022 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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شكرت اللجنة الوطنية لأهالى الشهداء والناطق باسمها، لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ورئيسها عصام الدعليس، لجهودهم في دعم أسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدة نقدية لكل عائلة شهييد من من شهداء 2014 بقيمة 200 دولار لكل عائلة  وذلك غدا الثلاثاء عبر مكاتب البريد.

وقالت اللجنة في بيان وصل موقع "فلسطين أون لاين"، إن المساعدة النقدية بمثابة جبر لخواطر الأيام وأمهات وآباء الشهداء وأبنائهم، سيما أنهم محرومون من حقوقهم بتلقي راتب من السلطة الفلسطينية منذ 8 سنوات.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدة إلى أهالي الشهداء من أجل إسنادهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #عصام الدعليس #لجنة متابعة العمل الحكومي #لجنة أهالي الشهداء

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