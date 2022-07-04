"بتسيلم" يعقب على البيان الأمريكي بشأن "أبو عاقلة"

عقب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" على بيان الإدارة الأمريكية حول نتائج تحقيق أجرته على الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المركز الحقوقي الإسرائيلي: "يتّضح وفقاً لجميع المعطيات والتحقيقات التي نُشرت حتى الآن أنّ (إسرائيل) هي المسؤولة عن مقتل الصحفيّة شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "ليس واضحاً على أيّ أساس تُريد وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنهاء الموضوع بمجرّد وصف مقتلها كـ"مأساة" لا كجريمة يجب أن يحاسَب مرتكبوها".

وتابع في تغريدات متسلسلة على موقع تويتر: "أمّا (إسرائيل) فإنّ سياستها المتّبعة في التحقيق بمقتل فلسطينيّين لم تكن يوماً سوى عمليّة طمس منظّم للحقائق غايتها إتاحة استمرار القتل دون عائق، ولا يتغيّر هذا الأمر حين تكون الضحيّة مواطنة أمريكيّة، كما في هذه الحالة".

وأشار المركز إلى أن احتمال مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن موت شيرين أبو عاقلة هو صفر، وستبقى على حالها الحصانة الدوليّة التي تتمتّع بها (إسرائيل).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتائج تحقيق "مستقل" أجرى على الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي، لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها.

لكنّ الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة"

المصدر / فلسطين أون لاين