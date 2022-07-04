بنك "إسرائيل" يرفع الفائدة على الشيكل بـ 0.5%.. ماذا يعني؟

رفع بنك (إسرائيل) أسعار الفائدة على الشيكل بنسبة 50 نقطة أساس في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وفق توقعات محللي أسواق المال.

وقال البنك في بيان، الإثنين، إن أسعار الفائدة على الشيكل بعد قرار اليوم، يبلغ 1.25%، في وقت يحاول فيه البنك كبح جماح التضخم الصاعد في البلاد.

وذكر البنك أن معدل التضخم في إسرائيل تجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف، عند 4.1% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما تبلغ نسبة التضخم المستهدف أقل من 3%.

ما يعني القرار؟

قرار البنك رفع أسعار الفائدة على الشيكل يعني أن البنوك ستزيد الفائدة على الودائع بعملة الشيكل، وعلى القروض أيضا، ولكن ليس بالضرورة أن تنعس قيمة الزيادة فعليا على أسعار الفائدة في البنوك.

ومتوسط أسعار الفائدة على الشيكل في القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة وتتجاوز 6.7% على القروض، وتبلغ نسبتها على الودائع كمتوسط 2%.

أما على أسعار الصرف، فقد يحدث تراجع طفيف في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل إلى أقل من 3.53 شيكلا، الذي كان مسجلا صباح اليوم الإثنين.

وفعلا، تراجع صرف الدولار أمام الشيكل على نحو طفيف، إلى 3.50 شيكلا لكل دولار واحد بعد إعلان البيان، وهو تراجع مؤقت كردة فعل أولية للقرار المتوقع من جانب الأسواق.

ماذا جاء في بيان بنك إسرائيل؟

واستمر النشاط الاقتصادي في (إسرائيل) على مستوى عال وسوق العمل ما زالت قوية بعدد عاطلين عن العمل منخفض، وسط معروض قوي للوظائف من جانب أرباب العمل.

لكن التباطؤ المحتمل في النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء آثار الحرب في أوكرانيا وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، فضلاً عن عدم اليقين السياسي في إسرائيل، قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.

ومنذ قرار السياسة النقدية السابق، ضعف الشيكل بنسبة 5.1% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 2.9% مقابل اليورو.

وتشير تقديرات لجنة البحوث في بنك إسرائيل إلى أن إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 5% في عام 2022 وبنسبة 3.5% في عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.5% في عام 2022، وأن ينخفض ​​إلى 2.4% في عام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين