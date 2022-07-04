الحكم المحلي تناقش مواضيع مهمة وتتخذ عدة قرارات

عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة العديد من القضايا العالقة والتي بحاجة إلى حلول جذرية.

وناقش الاجتماع مواضيع ذات أهمية وبحاجة إلى حلول من قبل الحكم المحلي والبلديات، في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أكد مطير على أهمية مناقشة القضايا العالقة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

وتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة تمثلت بطرح ومناقشة مبادرة شارع عمر المختار حيث تم عرض فيديو توضيحي للمبادرة وأهميتها في خدمة المدينة بشكل حضاري وجمالي.



كما تم مناقشة العديد من المواضيع الواردة للوزارة من جهات مختلفة وتحويلها للدراسة والإفادة

كما طرحت اللجنة موضوع الاعلانات الخارجية من قبل الهيئات المحلية متوافقين على العديد من البنود أهمها أن يتم أخذ موافقة الوزارة على صيغة الإعلان قبل نشره، كما تم مناقشة رسوم التأمين الصحي لموظفي العقود لدى الهيئات المحلية.

من جهة أخرى تحدث رئيس بلدية غزة د.يحيى السراج عن نتائج الزيارة لاتحاد البلديات التركي حيث كانت مبشرة وتحمل في طياتها الكثير من الوعود من أجل بلديات قطاع غزة، مؤكدا على أهمية عمل نظام التوأمة بين بلديات تركيا والقطاع للحصول على نتائج مثمرة.

وفي السياق تم مناقشة التعامل مع المخططات المصدقة من النقابة بدون عقد الإشراف، والحديث عن ترخيص محطات الوقود والغاز.

كما ناقشت اللجنة تعيين ممثل لاتحاد البلديات في تركيا والخارج، كما تم طرح موضوع المطالبة بمنحة سولار تخصم بالكامل من مستحقات البلدية.

وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين