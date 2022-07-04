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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات الجمعة القادم

04 يوليو 2022 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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الشهيد فالح جرادات

قالت عائلة جرادات في بلدة سعير شرق الخليل، بان سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان ابنها الشهيد فالح موسى شاكر جرادات يوم الجمعة القادم، وفق شروط.

وأوضحت العائلة أن الاحتلال اشترط دفع كفالة وقدرها 20 ألف شيكل لضمان عدم وقوع اي احتجاجات خلال عملية تشييع الجثمان، مشيرة إلى أنه سيتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة يوم السبت القادم، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد جرادات بتاريخ 17/01/2022، بعد اطلاق النار عليه على مفرق "غوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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