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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 5 يوليو

04 يوليو 2022 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 5 يوليو، وفقا للترتيبات التالية:

🔸 الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2022/27) اضغط هنا

🔸 الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) اضغط هنا

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #سفر

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