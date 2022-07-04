إيرادات قناة السويس تقفز 20.7 بالمئة في العام المالي الماضي

أعلنت هيئة قناة السويس، أن إيراداتها خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، زادت بنسبة 20.7 بالمئة وبلغت قيمتها 7 مليارات دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإثنين، قالت فيه إن إيرادات القناة سجلت في السنة المالية السابقة له (2020-2021)، بلغت 5.8 مليارات دولار.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة أسامة ربيع، قوله إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

وأضاف ربيع أن القناة سجلت عبور إجمالي حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن، وهو رقم غير مسبوق، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

وعبرت القناة خلال السنة المالية الماضية 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي السابق له، بنسبة زيادة قدرها 15.7 بالمئة.

وشدد ربيع على أن الأزمات العالمية "أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا".

المصدر / الأناضول