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بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين شمال قطاع غزة

04 يوليو 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، عبر إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع أطلقت الرصاص من رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا وبيت لاهيا وأجبرتهم على المغادرة.

ويوميا تعتدي بحرية الاحتلال على الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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