جلسة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي غدًا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن (محكمة) الاحتلال الإسرائيلي تعقد جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي (83 عامًا)، غدًا الثلاثاء، أمام لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف (بشليش)، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء أكتر من ثلثي مدة حكمه.

وكانت اللجنة قررت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية، لعلها تسفر عن قرار بالإفراج عن الأسير الشوبكي، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر.

يُذكر، أن الأسير الشوبكي أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2006، ويمضي فترة محكومية بلغت 20 عامًا، جرى تخفيضها إلى (17 عامًا)، وقد تبقى لموعد الإفراج عنه ثمانية شهور.

ويُعاني الأسير الشوبكي من سرطان البروستاتا، وأيضًا من مرض في عينيه ومعدته، والقلب ومرض ارتفاع ضغط الدم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين